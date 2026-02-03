martes 3 febrero 2026

Colón: Motociclista sufrió gravísimas lesiones tras una caída

Un gravísimo accidente de tránsito este lunes provoco severas lesiones en motociclista.

Según se confirmó a Génesis24, ayer lunes personal policial tomó intervención en la intersección de Calles Yapeyú y Brouchoud, donde por causas que se tratan de establecer, un hombre de 48 años que se desplazaba en una Motocicleta marca RVM 250 cc., perdió el control del rodado y cayó sobre la calzada.

Como consecuencia del siniestro, el motociclista fue trasladado al nosocomio local, donde se determinó que presentaba lesiones de carácter grave, consistentes en fractura de costillas y clavícula.

El rodado fue retenido por personal de Inspección Municipal por carecer de la documentación habilitante correspondiente.

