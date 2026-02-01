Simuló un violento asalto para cobrar el seguro del auto y quedó al descubierto

Un vecino de Federación denunció en Concordia el robo de un vehículo que nunca ocurrió. Tras las pericias y cruces de datos, admitió que el hecho había sido en Rosario y que inventó la historia para intentar cobrar el seguro del auto.
Un hombre domiciliado en una zona rural de Federación intentó engañar a la Policía para cobrar un seguro, al denunciar un violento asalto que nunca ocurrió en Concordia. La maniobra fue descubierta tras varias horas de investigación y el propio involucrado terminó reconociendo la falsedad de su relato.
El episodio se inició este jueves, pasadas las 22, cuando el ciudadano se presentó en la comisaría quinta de Villa Zorraquín manifestando que había sido víctima de un violento asalto a mano armada. Según su versión inicial, se había detenido para auxiliar a una mujer con un menor, momento en el cual un hombre lo habría golpeado con un arma de fuego y le sustrajo su camioneta Renault Duster roja.
Sin embargo, con el correr de las horas, el testimonio comenzó a mostrar serias inconsistencias, lo que motivó la inmediata intervención de la Dirección de Investigación e Inteligencia Criminal, publicó 7 Páginas.
La clave: los registros del vehículo
A partir del análisis del dominio del rodado y los movimientos registrados en sistemas oficiales, los investigadores detectaron que la camioneta había ingresado a Rosario a comienzos de enero y que nunca registró salida de esa ciudad. Ese dato resultó determinante para derrumbar la versión brindada en Concordia.
Al ser nuevamente consultado por los efectivos, el hombre admitió que el vehículo le había sido robado en Rosario, y no en suelo entrerriano, como había intentado denunciar. También reconoció que, como no tenía el seguro al día, dejó pasar el tiempo, regularizó la póliza y luego intentó simular un robo para cobrar la indemnización.
La maniobra
Según se pudo reconstruir, el hombre llegó a la comisaría acompañado por una mujer y en el vehículo de ella, con una historia preparada que incluía golpes, amenazas y una supuesta huida de los delincuentes.
No obstante, los efectivos constataron que no presentaba lesiones compatibles con el relato, apenas una leve marca en el rostro, lo que terminó de confirmar la falsedad del hecho.
El ciudadano no llegó a formalizar la denuncia y desistió del trámite al quedar en evidencia la maniobra. Manifestó que denunciaría el robo en Rosario, donde realmente había ocurrido.
Operativo activado
Ante la gravedad del relato inicial, la Policía había dispuesto un operativo cerrojo en Concordia y zonas aledañas, priorizando la rápida localización del vehículo. Tras la investigación, se confirmó que el robo nunca ocurrió en Entre Ríos y que toda la historia fue inventada con fines económicos.