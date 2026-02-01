Concepción del Uruguay: Vecino evitó el robo de una moto en horas de la madrugada

Según se confirmó a Génesis24, en la madrugada de este domingo, un intento de robo de un motovehículo fue frustrado en la intersección de calles Galarza y Zaninetti, luego de que un ciudadano advirtiera la maniobra delictiva y pusiera en fuga al sospechoso.

Alrededor de las 05:20 horas, personal de la Comisaría Segunda fue comisionado por la Sala de Tráfico del Comando Radioeléctrico al lugar mencionado. Según el relato de testigos, un transeúnte observó a un hombre que trasladaba una motocicleta de tiro de manera sospechosa.

Al verse descubierto y ante la advertencia del vecino, el delincuente abandonó el rodado en la vía pública y se dio a la fuga rápidamente, perdiéndose de vista en las inmediaciones.

Los efectivos constataron que se trataba de una motocicleta Corven Energy 110 cc, de color negro. Tras las tareas de rigor, se logró localizar al titular del vehículo, un hombre de 47 años, quien explicó que el rodado era utilizado por su yerno.

Al revisar la unidad, se confirmó que la motocicleta había sido sustraída de un pasillo externo de un domicilio cercano. Para lograr llevársela, el autor del hecho dañó violentamente la traba del volante, la cual se encontraba colocada al momento del robo.

Por razones de jurisdicción, intervino también personal de la Comisaría Tercera para completar las actuaciones. El Fiscal Auxiliar en turno, Dr. Juan Pablo Gile, dispuso el secuestro formal del motovehículo y, tras el reconocimiento por parte de su propietario, ordenó su entrega inmediata.

Comparte esto: Twitter

Facebook

