La concesionaria de las rutas 12 y 14 ejecuta obras sobre la traza y peajes

Durante los últimos días se desarrollaron tareas de mantenimiento, reparación y limpieza en distintos puntos del corredor vial del Mercosur.

Desde la concesionaria Autovía del Mercosur informo un detalle de las intervenciones en las rutas nacionales 12 y 14.

* Ruta Nacional Nº 12 – Isla Talavera: se ejecutaron trabajos de bacheo entre el Puente Mitre y el Puente Urquiza, tanto en sentido ascendente como descendente.

* Ruta Nacional Nº 14 – Km. 0 al Km. 30 (Ceibas – Perdices): se desarrollaron tareas de bacheo de calzada.

* Ruta Nacional Nº 14 – Km. 370 al Km. 385: se llevaron adelante trabajos de bacheo en distintos sectores del tramo.

* Ruta Nacional Nº 14 – Tramo Concordia – Federación: se efectuaron trabajos de limpieza de calzada, retirando recapados y restos desprendidos de vehículos pesados, y se realizaron cortes de pasto en distintos sectores.

* Ruta Nacional Nº 14 – Tramo Colón – Ubajay: se realizaron cortes de pasto y tareas de limpieza de refugios.

* Ruta A015 – Concordia: se ejecutaron tareas de bacheo y reasfaltado en distintos tramos.

* Zona Concordia: se realizaron trabajos de limpieza y mantenimiento de defensas tipo New Jersey centrales, mejorando las condiciones de seguridad vial.

* Peaje Piedritas: se ejecutó bacheo profundo en el sector de la estación de peaje.

* Peaje Zárate: se llevaron a cabo tareas de reparación de losas, trabajos que también se extendieron a los peajes Yeruá y Piedritas.

* Complejo Zárate – Brazo Largo / Puente Mitre: se realizaron tareas de desmalezado y limpieza de arbustos, incluyendo sectores del puente ferroviario y zonas aledañas.

* Banquinas: se realizó un trabajo integral de reparación y mantenimiento de banquinas en distintos sectores del corredor.

Estas acciones forman parte del plan permanente de mantenimiento y puesta en valor del corredor vial, con el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones de circulación para todos los usuarios.