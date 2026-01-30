Vuelve la Feria Franca este sábado al Predio Multieventos

Luego del receso, este sábado 31 de enero retoma sus actividades el mercado de alimentos municipal, más conocido como “Feria Franca”, a partir de las 8:00 horas en el Predio Multieventos, con la participación de productores locales.

En esta primera jornada del año, se podrán encontrar verduras, carnes, panificados, miel, embutidos y otros alimentos de producción local. Desde la organización informaron que en esta edición estarán presentes algunos feriantes, mientras que durante los fines de semana siguientes se irán incorporando nuevos puestos, lo que permitirá ampliar la variedad de productos disponibles.

Se recuerda además que el acceso peatonal al predio será únicamente por el portón ubicado en Belgrano y Reibel.

La Municipalidad invita a vecinos y vecinas a acompañar esta propuesta, que promueve el consumo de alimentos de cercanía, el fortalecimiento del trabajo de productores y emprendedores locales, y el acceso a productos de calidad a precios justos.

25 años de producción

Cabe destacar que la Feria Franca Municipal se ha convertido, con el paso del tiempo, en uno de los paseos comerciales tradicionales de nuestra ciudad. Nacida en un contexto de crisis en enero de 2001, la misma logró sostenerse y crecer gracias a la calidad de sus productos y al vínculo directo entre productores y consumidores, consolidándose como una opción económica para muchas familias.

En la actualidad, participan más de 40 productores locales y de la región, ofreciendo una amplia variedad de alimentos frescos y elaborados, reafirmando el valor de este espacio como motor de la economía social y del trabajo local.

