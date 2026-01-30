Caseros: Encuesta para propuestas de capacitación y formación

La Municipalidad de Caseros invita a todos aquellos interesados en ser parte de propuestas de capacitación y formación a participar de una encuesta que tiene como objetivo conocer los intereses de dicha población.

De cara a lo que será un nuevo convenio con la Facultad Regional Concepción del Uruguay (FRCU) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), desde el Municipio local queremos saber cuáles son las orientaciones y/o preferencias en cuanto a Cursos, Diplomaturas y Tecnicaturas.

Les dejamos el link donde podrán responder una encuesta con las distintas ofertas académicas pensadas para este 2026: https://forms.gle/ epHoRaKGHZj3s2L19

Se recibirán respuestas mediante el formulario hasta el viernes 13 de febrero de 2026.

