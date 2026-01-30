San Isidro vuelve a cantar y bailar, con el barrio como protagonista

El histórico festival barrial celebra su 35ª edición con música, danza y solidaridad este sábado y domingo. Vecinos, instituciones y Municipio se unen para sostener una tradición que fortalece la identidad y el encuentro comunitario.

Bajo el lema “Tradición, barrio y pertenencia: un festival que mantiene vivas nuestras raíces”, vecinos y vecinas del barrio San Isidro, con el acompañamiento de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, llevarán adelante la 35ª edición del festival “San Isidro Canta y Baila”, una propuesta que combina música, danza y compromiso social. El encuentro será este sábado y domingo, desde las 21, en el Parque de la Ciudad “Ricardo López Jordán”.

Este jueves por la noche, el grupo de vecinos que integra la organización del festival se reunió en el Parque de la Ciudad junto a autoridades de instituciones del barrio —como la Escuela N° 83 “Mesopotamia Argentina”, la Escuela Secundaria N° 26, la Capilla San Isidro Labrador y el Club Atlético Uruguay— y el intendente José Eduardo Lauritto, para ultimar detalles de una nueva edición que se distingue por su acceso libre y gratuito, su espíritu solidario y su fuerte identidad barrial.

En ese marco, Lauritto valoró especialmente el trabajo colectivo y destacó que se trata de un barrio que “se organizó, dejó diferencias de lado y fortaleció vínculos” para concretar un evento pensado para disfrutar en familia, celebrar la cultura popular y colaborar con sus propias instituciones. En ese sentido, confirmó el acompañamiento del Municipio con el escenario, el sonido, la iluminación, la seguridad y los artistas que formarán parte de la grilla.

El festival se desarrollará este sábado y domingo desde las 21, con entrada libre y gratuita, y contará con la participación de artistas, ballets y músicos locales y de la región. Todo lo recaudado en las cantinas será destinado a instituciones del barrio, como la Escuela N° 83, la Escuela Secundaria N° 26 y la Capilla San Isidro Labrador. Además, el estacionamiento estará a cargo de las divisiones inferiores del Club Atlético Uruguay, sumando otra instancia de apoyo comunitario.

Desde la organización, Claudio Quintero subrayó que el festival es una tradición profundamente arraigada en el barrio y resaltó la participación activa de todas las instituciones. “Durante ambas jornadas se verá a docentes, familias, dirigentes y vecinos trabajando juntos, en la cantina y en el estacionamiento, en beneficio del barrio y de nuestros gurises”, expresó, y destacó que esa es la principal fortaleza del San Isidro Canta y Baila. También agradeció el apoyo del Municipio, que permitirá disfrutar de dos noches de música, danza y cultura en un espacio emblemático para la ciudad y el barrio.

Por su parte, Marta Sanabria adelantó que durante las dos jornadas habrá servicio de cantina, estacionamiento cuidado, más de 30 stands de artesanos y juegos inflables para las infancias. Además, invitó a las familias a acercarse con sus sillones y recordó que “todo lo recaudado será destinado íntegramente a las instituciones barriales”, reforzando el espíritu solidario que caracteriza al festival.

Los espectáculos

La propuesta artística comenzará el sábado 31 de enero con las presentaciones de Raúl Daniel, Ballet Pasión Sin Fronteras, Zamba x 2, Los Concepcioneros, Itay y Sentimientos del Corazón.

En tanto, el domingo 1 de febrero será el turno de Diego Brossard y Juan Dening, Ballet Paihuen, Pitu Monzalvo, Ballet Mitai, Leo Ríos, Lautaro Obispo, Ballet Meraki y Alejandra y Daniel.

A lo largo de sus ediciones, “San Isidro Canta y Baila” se ha consolidado como un verdadero espacio de encuentro comunitario, donde se fortalecen los lazos barriales, se promueve la identidad cultural y se celebra el trabajo colectivo. La invitación está abierta para compartir dos noches a puro folclore, con música, danza y emociones compartidas.

