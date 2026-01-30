Caseros: Jornada de descacharrización

LUNES 2/02: JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN

Este lunes 2 de febrero (primer lunes de mes) de 6:00 a 12:00 horas se realizará la jornada de DESCACHARRIZACIÓN (recolección de chatarra y objetos que el camión compactador no levanta).

Por tal motivo, se solicita a la población sacar todos aquellos objetos de gran volumen que estén en desuso y que, si se encuentran en el exterior de la vivienda, puedan acumular líquido.

SERVICIO DE ENFERMERÍA MUNICIPAL

Se informa a la comunidad el Servicio de Enfermería que cubre la Municipalidad de Caseros se encuentran disponible los sábados, domingos y feriados en los siguientes horarios:

– Por la mañana de 08:00 a 12:00 horas.

– Por la tarde de 16:00 a 20:00 horas.

Y ante cualquier urgencia pueden comunicarse a los teléfonos de la Ambulancia Municipal al (03442) 15621086 o 15514000.

