El deporte uruguayense tendrá su fiesta anual

Como cada año, la comunidad deportiva de Concepción del Uruguay tendrá su jornada de reconocimiento a las figuras destacadas durante 2025. Será el miércoles 4 de febrero, a las 21.30 en Plaza Ramírez, organizada por la Municipalidad y el Círculo de Periodistas Deportivos.

Serán distinguidos quienes alcanzaron diversos logros en disciplinas deportivas federadas, individuales y colectivas. Además, la noche será coronada con la distinción al Deportista del Año. En la última edición de la Fiesta, este premio fue para Milagros Pereyra, ganadora del Olimpia de Plata 2024 en bochas, campeona mundial individual de la modalidad raffa volo en Turquía, subcampeona panamericana en parejas y campeona argentina individual del Campeonato Mundial disputado en San Luis.

Esta celebración se suma a la Fiesta del Deporte Entrerriano, que en diciembre se desarrolló en Concepción del Uruguay, organizada por la Confederación Entrerriana de Deportes junto a la Municipalidad de nuestra ciudad.

En esta oportunidad, nuestra ciudad recibió a los mejores deportistas del año en Entre Ríos, destacados en ajedrez, atletismo, atletismo maratón, bádminton, básquet, bicicross, billar, bochas, boxeo, canotaje, ciclismo de pista y de ruta, futsal, handball, hockey sobre césped y sobre patines, judo, karate, kobudo, mountain bike, natación, natación en aguas abiertas, patín artístico, patín carrera, pelota, remo, rugby, softbol, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro deportivo, tiro con arco, tchoukball, triatlón/duatlón, vela, wakeboard, vóley y beach vóley.

