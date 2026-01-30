Concepción del Uruguay: Detuvieron a un sujeto en relación a reciente robo en comercio de la ciudad

Según se confirmó a Génesis24, en un operativo de control preventivo realizado durante la noche de este jueves, personal de la Comisaría Segunda logró la captura de un sujeto que era intensamente buscado por un hecho delictivo ocurrido a principios de esta semana en un comercio local.

El procedimiento tuvo lugar a las 23:38 horas de ayer, en la intersección de calles Posadas y Daniel Elías. Durante una recorrida jurisdiccional, los efectivos identificaron a un hombre de 32 años, quien se encontraba circulando de forma peatonal.

Al cotejar sus datos, se confirmó que sobre el mismo pesaba un pedido de detención vigente desde el pasado 27 de enero, emitido por el Juzgado de Garantías local en relación con una causa por robo.

La orden judicial responde a una investigación iniciada el 26 de enero, tras un robo perpetrado en un vivero, ubicado en calle 9 de Julio. Gracias a las tareas investigativas y al relevamiento de pruebas, la policía logró señalar al ahora detenido como el presunto autor del hecho, lo que motivó la solicitud de su captura a la magistratura.

Tras la aprehensión, se informó al Fiscal Auxiliar en turno, el Dr. Juan Pablo Gile, quien dispuso que el detenido sea notificado formalmente de la causa.

Previo a su alojamiento, el sujeto fue trasladado al Hospital Urquiza para el examen médico de rigor. Actualmente, el hombre se encuentra alojado en la sección Alcaidía de la Comisaría Primera, a la espera de las próximas instancias judiciales.

