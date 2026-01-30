Caseros: Jornada de inflables para los chicos de la colonia de vacaciones

Como cierre de las actividades del Campamento que llevó adelante el equipo de profes de las Piletas del Club Juventud, este viernes por la mañana la Municipalidad de Caseros brindó una jornada de juegos inflables para que disfruten los niños y niñas que asisten a la Colonia de Vacaciones.

Estuvieron presentes acompañando en la actividad la viceintendente, Yamina Henchoz, y el coordinador de Deportes, Sebastián Picart.

Las actividades de la Colonia de Vacaciones continúan hasta el 13 de febrero.

Además, por la tarde se puede disfrutar de la Pileta Libre -abierta a todo público- de lunes a viernes de 15 a 20 horas, y sábados y domingos de 10 a 20 horas, con servicio de parrilleros.

Comparte esto: Twitter

Facebook

