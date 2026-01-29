Valoran el compromiso de Entre Ríos para una gestión más transparente de programas sociales

Con más de 100 programas provinciales, Entre Ríos es la provincia con más programas relevados en el tablero del Sistema de Protección Social, entre las catorce jurisdicciones cuya información ha sido validada hasta el momento. El trabajo que lideró el Ministerio de Desarrollo Humano incluyó a otras áreas del Estado provincial.

En ese marco, se trabajó en la carga del Relevamiento de Programas Provinciales del Sistema de Protección Social, contribuyendo a optimizar la calidad y consistencia de los datos disponibles. Este trabajo conjunto permitió fortalecer las capacidades técnicas internas del Ministerio, mejorar los procesos de relevamiento y carga de información, y consolidar una gestión de las políticas sociales basada en evidencia, favoreciendo una planificación más eficiente y transparente.

En paralelo, se llevó adelante una instancia de capacitación destinada al personal, centrada en el uso de la planilla de relevamiento y en la correcta carga de datos, a través de la Dirección de Recursos Humanos.

Asimismo, se promovió la participación del personal del Ministerio en tres capacitaciones virtuales y certificadas por el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), orientadas a fortalecer las competencias en diseño, implementación, monitoreo y evaluación de programas sociales.

Las capacitaciones fueron sobre: Monitoreo de programas sociales, con lineamientos y herramientas para la elaboración de planes de monitoreo con objetivos claros e indicadores pertinentes; Ficha Social SISFAM como instrumento de relevamiento y registro, enfocada en el uso de esta herramienta para mejorar la planificación y evaluación de políticas públicas; y Fuentes y usos de los datos públicos para el análisis social, una introducción a las principales fuentes de información pública para la toma de decisiones basada en evidencia.