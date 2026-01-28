Se conformó una mesa de infraestructura educativa provincial integrada por diferentes áreas de gobierno

El encuentro contó con la presencia del presidente del CGE, Carlos Cuenca; el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; el coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Gustavo Cusinato; el presidente del directorio de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), Carlos Cecco; y el director subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alfredo Bel, entre otros funcionarios de organismos vinculados a la ejecución de obras.

La mesa de infraestructura educativa se constituye como un espacio de articulación entre las distintas áreas del gobierno provincial involucradas en la planificación y ejecución de obras en establecimientos escolares, con el propósito de ordenar la demanda existente, establecer criterios de prioridad y optimizar el uso de los recursos disponibles.

Entre sus principales funciones se encuentran la coordinación de acciones entre los distintos organismos ejecutores del Estado, el seguimiento del estado de los edificios y predios educativos, y la elaboración de informes técnicos que sirvan de soporte para la toma de decisiones.

La conformación de este ámbito de trabajo busca fortalecer el abordaje conjunto entre el CGE, el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, la UEP, CAFESG y la DPV, promoviendo una dinámica de trabajo articulada que permita brindar respuestas más eficientes y sostenidas a las necesidades de infraestructura del sistema educativo entrerriano.