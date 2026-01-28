Concepción del Uruguay: Procedimientos por violencia de género culminó con secuestro de vehículo robado y de plantas de marihuana

Según se confirmó a Génesis24, una serie de procedimientos policiales que comenzaron con una denuncia por violencia de género terminaron esta mañana con el recupero de un vehículo robado y el secuestro de una importante cantidad de plantas de marihuana en una vivienda de calle Calvento.

La secuencia se inició en los primeros minutos de hoy, cerca de las 1:50 hs, cuando personal de la Comisaría Cuarta acudió a una vivienda ubicada en calle Calvento al 900. Allí, una mujer de 43 años denunció que su expareja, un hombre de la misma edad, irrumpió en su domicilio tras violentar la puerta de ingreso.

Según el relato de la víctima, el agresor la golpeó, destruyó su teléfono celular y la amenazó de muerte antes de retirarse. Al huir, el sujeto sustrajo las llaves de la casa y una motocicleta Yamaha YBR 125 cc. La mujer fue trasladada de inmediato al hospital local para su revisión médica y posterior radicación de la denuncia formal.

Aproximadamente una hora después, personal policial que se encontraba de recorrida preventiva, localizó el rodado denunciado. La motocicleta fue hallada en estado de abandono en las inmediaciones de calles Galarza y Reibel. El vehículo, que carecía de la llave de encendido, fue secuestrado para las pericias de rigor.

Horas más tarde, los efectivos regresaron al domicilio de la víctima, y con la autorización de la propietaria ingresaron a la finca para inspeccionar el perímetro por seguridad, los uniformados ingresaron al patio trasero a través del garaje. Allí se encontraron con una sorpresa: la existencia de 14 plantas de Cannabis sativa, algunas de las cuales superaban los dos metros de altura.

Ante este hallazgo, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas y a la Policía Científica. Bajo las órdenes del Fiscal Auxiliar, Dr. Gile, se procedió al secuestro formal de las plantas. Una vez deshojadas, el pesaje total arrojó un saldo de 5,785 kg de material estupefaciente.

Mientras se realiza la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes por el hallazgo en la vivienda, la justicia continúa con la búsqueda del agresor de 43 años, sobre quien pesan cargos por lesiones, violación de domicilio, daños, amenazas y hurto en contexto de violencia de género.

