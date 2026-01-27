martes 27 enero 2026

Se anunció el cronograma de pagos para la administración pública entrerriana

El pago comenzará a acreditarse a partir del sábado 31 de enero de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

El gobierno provincial informó el cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de enero de 2026 para activos y pasivos de la administración pública.

El detalle del cronograma es el siguiente:

  • Lunes 2 de febrero (acreditación el sábado 31 de enero): hasta 710.00 pesos.
  • Martes 3 de febrero: desde 710.001 hasta 945.000 pesos.
  • Miércoles 4 de febrero desde 945.001 hasta 1.130.000 pesos.
  • Jueves 5 de febrero : desde 1.130.001 hasta 1.435.000 pesos.
  • Viernes 6 de febrero: desde 1.435.001 hasta 1.980.000 pesos.
  • Lunes 9 de febrero (acreditación sábado 7 de febrero): más de 1.980.001 pesos
