Autovía del Mercosur remarcó cuáles son los medios de pagos habilitados para el peaje en Ruta 14

La empresa concesionaria recordó que el sistema de pago mediante TelePASE y Telepeaje Plus no es el único medio de pago habilitado para circular por el corredor vial.
Desde la empresa informaron que, durante los próximos días, comenzará a implementarse de manera progresiva el sistema de pago manual electrónico mediante tótems de cobro, el cual estará disponible en algunas estaciones de peaje del corredor.
En ese marco, recordaron que TelePASE y Telepeaje Plus continúan siendo las opciones más ágiles y económicas para el tránsito por las estaciones de paje, ya que el sistema de pago manual electrónico tendrá un valor equivalente al doble de la tarifa vigente de TelePASE.
Dicho esto, aclararon que mientras dicho sistema no se encuentre operativo, los usuarios que no cuenten con TelePASE podrán transitar sin inconvenientes, dado que las estaciones de peaje funcionarán sin barreras hasta la habilitación total de los medios de pago correspondientes.
Prevención de estafas
Por otro lado, la empresa advirtió que ningún operador de Telepeaje Plus, TelePASE, Mercado Pago ni de la empresa se comunicará espontáneamente por teléfono, redes sociales o WhatsApp para ofrecer o gestionar el servicio de TelePASE.
Ante cualquier intento de contacto sospechoso, solicitaron “desestimar la comunicación y no brindar datos personales ni bancarios”.
De esta manera, reiteraron que los únicos canales oficiales habilitados para la gestión del servicio son:
Plataformas web oficiales
- www.telepeajeplus.com
- www.telepase.com.ar
- www.aumesa.com.ar
Atención telefónica
- 0810-888-8577 (Telepeaje Plus)
- 0800-122-7273 (TelePASE)
- 0800-555-0126 (AUMESA)
Plataforma habilitada
- Mercado Pago