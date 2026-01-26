El deporte adaptado fue parte de la Playa Olímpica

El deporte adaptado formó parte de las competencias de la Playa Olímpica, que durante tres fines de semana consecutivos se desarrolló en la Isla del Puerto, formando parte también de los deportes de la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026 y marcando el camino a los XIII Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026.

Las disciplinas adaptadas que se desarrollaron fueron: canotaje, natación en aguas abiertas, cross aventura, ciclismo y pedestrismo, como parte de una propuesta participativa e inclusiva denominada “PentAcción”.

Sin fines competitivos, la iniciativa promovió el trabajo en equipo mediante la modalidad de postas.

Colonia de Vacaciones

Durante el verano se desarrolla la Colonia de Vacaciones de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado, sumando una propuesta de verano a las actividades que se realizan durante todo el año.

Una vez más, da sus frutos el trabajo articulado entre el Estado municipal y el sector privado, ya que la Colonia se hace en las instalaciones de los clubes Parque Sur y Atlético Uruguay, instituciones que han puesto a disposición sus instalaciones y su personal.

La Escuela Municipal

La Escuela Municipal de Deporte Adaptado funciona durante el año en el Centro Deportivo y Cultural “El Espinillo”. Su creación abrió las puertas del ámbito deportivo a las personas con discapacidad, buscando tanto la inclusión como la proyección competitiva.

A través de la Escuela municipal, el gobierno local asume una competencia que no tiene eco en la Provincia y en la Nación. Esta iniciativa de la Municipalidad busca garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar del derecho a la práctica deportiva, tal como lo establece la ley nacional 26.378.

Ofrece una variedad de disciplinas adaptadas, incluyendo: básquet, bochas, tenis de mesa, bádminton, atletismo, motricidad. Es coordinada por el profesor Joaquín Erramuspe y cuenta con cuatro profesores de Educación Física.

Fin de semana con récord de asistencia a las playas uruguayenses

Durante el último fin de semana, Concepción del Uruguay tuvo la mayor asistencia de uruguayenses y turistas a las cuatro playas de la ciudad, según los registros desde que la temporada fue inaugurada el 8 de diciembre. Se estima que más de 20 mil personas disfrutaron de las playas, buscando sosiego a un fin de semana de calor agobiante.

Se registró que más de 10 mil personas abonaron la entrada a Banco Pelay y Paso Vera, sumando viernes, sábado y domingo. Asimismo, se destaca que sólamente el domingo se vendieron 3.600 entradas a Paso Vera, que se consolida como la playa más elegida.

Por su parte, la Isla del Puerto, de acceso libre y gratuito, volvió a tener un fin de semana de altísima concurrencia, tanto por sus habituales atractivos como por el plus que representó la última instancia de la Playa Olímpica, realizada en la Isla y donde estuvieron participando más de 400 personas en los diferentes deportes, solamente este fin de semana. En su playa se disputaron variadas disciplinas desde el 10 de enero, camino a los XIII Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026.

En cuanto al Balneario Itapé, el viernes vivió su noche de mayor asistencia, según estimaciones de la Policía de Entre Ríos. Allí, de jueves a domingo el Parador Itapé ofrece espectáculos gratuitos, que ya se han convertido en un clásico atractivo de la temporada, tanto para jóvenes como adultos que buscan una opción que combina naturaleza, tranquilidad y espectáculos musicales. En tal marco, el público respondió masivamente este viernes a la convocatoria solidaria realizada por el Parador Itapé, denominada “Todos por Mateo”, con variados shows musicales.

¡Volvió un clásico!

Banco Pelay es un sello de verano tanto para uruguayenses como para visitantes que han tenido la oportunidad de disfrutar de sus playas, que supieron ser el principal atractivo de cada verano en Concepción del Uruguay, siendo la playa de río más larga de Sudamérica.

Con el objetivo de que Pelay recupere este protagonismo, la Municipalidad ha realizado diversos trabajos para ofrecer una mejor estadía a quienes lo visitan. Es por eso que el balneario cuenta, desde esta temporada, con un nuevo grupo sanitario, lo que ha permitido responder satisfactoriamente a algo muy requerido: que Pelay volviera a ser zona de campamento.

Además de la obra de construcción de sanitarios, uno de los principales trabajos realizados fue la red distribuidora de agua para la zona de camping; la nueva conexión de red agua va desde un pozo nuevo al tanque elevado existente, lo que permitió mejorar este servicio. Asimismo, desde esta temporada Banco Pelay cuenta con un sector para motorhomes. En un marco de colaboración entre los sectores público y privado, se destacan también las alternativas que ofrece el concesionario para disfrutar del balneario, tanto de día como de noche.

