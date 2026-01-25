Robaron $20 millones en violento asalto a familia entrerriana: difundieron identikit del sospechoso

Un violento asalto se registró durante la madrugada de este sábado en una vivienda de la ciudad de Victoria, donde dos delincuentes armados redujeron a una familia y robaron una importante suma de dinero. La Policía difundió el retrato de un sospechoso y pidió colaboración a la comunidad.
Un violento asalto se produjo en las primeras horas de este sábado en la ciudad de Victoria, cuando dos individuos ingresaron a una vivienda ubicada sobre calle América, entre Dorrego y Gobernador Sola, y redujeron a un hombre de 44 años y a su grupo familiar.
De acuerdo a la información recabada, los asaltantes irrumpieron en el domicilio y amenazaron a las víctimas con al menos un arma de fuego. Bajo intimidación, lograron acceder a una caja fuerte, desde donde sustrajeron una suma de dinero estimada en alrededor de 20 millones de pesos.
Tras concretar el robo, los delincuentes se dieron a la fuga. No se informaron personas lesionadas, aunque las víctimas quedaron en estado de conmoción por la violencia del episodio.
Difusión de un identikit
Luego del asalto, personal policial desplegó un operativo en la zona y se iniciaron tareas investigativas con el objetivo de identificar a los responsables. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía local, que coordina las actuaciones junto a la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Victoria.
La Jefatura Departamental Victoria comunicó que, en relación al hecho delictivo ocurrido en calle América al 300, se difundió el retrato de un posible autor del asalto. En ese marco, se solicitó la colaboración de la comunidad para aportar datos que permitan establecer su identidad o paradero.
Quienes cuenten con información pueden comunicarse de manera inmediata al 911, concurrir a la Jefatura Departamental Victoria, ubicada en San Martín N° 23, o dirigirse a la Fiscalía de la ciudad de Victoria. Desde la Policía indicaron que toda la información aportada será tratada con la debida reserva y resulta clave para el avance de la investigación. (Elonce)