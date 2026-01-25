domingo 25 enero 2026

Gualeguaychú: Buscan a prófugo por ataque a hermano de exintendente en violento asalto

La Jefatura de Policía solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de un hombre que se encuentra prófugo de la Justicia. Está vinculado a un hecho delictivo ocurrido en diciembre de 2025, cuando habría agredido a un comerciante y sustraído una suma de dinero.

La Policía de Gualeguaychú busca intensamente a Damián José Díaz, quien se encuentra prófugo de la Justicia acusado de un violento asalto ocurrido el 17 de diciembre, en un local de RapiPago, ubicado en avenida Del Valle 668.

La víctima del ataque fue Martín Irigoyen, hermano del ex intendente Daniel Irigoyen, quien sufrió una brutal agresión mientras atendía su comercio.

El atacante, a quien Irigoyen conocía de vista, ingresó al local simulando ser un cliente común, pero de manera imprevista lo agredió con extrema violencia.

El asaltante golpeó al comerciante -de aproximadamente 60 años- con una llave cruz en la cabeza y posteriormente a puñetazos, logrando sustraer entre un millón y un millón y medio de pesos de la caja registradora.

Irigoyen resultó gravemente herido producto de la agresión, sufriendo un fuerte traumatismo de cráneo y perdiendo sangre considerablemente. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado en ambulancia al Hospital Centenario, donde permaneció internado en observación.

Dami&aacute;n Jos&eacute; D&iacute;az (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Damián José Díaz (foto Policía de Entre Ríos)

Desde la Jefatura de Policía de Gualeguaychú solicitan la colaboración de la comunidad para localizar a Díaz, quien actualmente se encuentra prófugo.

Las autoridades consideran que cualquier información sobre su paradero es de suma importancia para avanzar en la investigación.

Los vecinos que tengan datos relevantes pueden comunicarse de inmediato con la dependencia policial más cercana o con los siguientes números de emergencia: 101, 422222, 3446-645583, 3446-645585 o 3446-645575. Elonce

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991