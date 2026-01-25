Autovías: Trabajan en reparaciones sobre el complejo Zárate Brazo Largo

Autovía del Mercosur llevó adelante, durante la semana, trabajos de mantenimiento y conservación en grandes puentes del corredor de la Ruta Nacional Nº 12, en el marco del plan permanente de mejora de la infraestructura vial.

Las tareas se desarrollaron en el Puente General Mitre, entre los Km 85 y Km 89, donde se ejecutaron trabajos de reparación y reposición de barandas metálicas en el separador central y laterales de calzada, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad para los usuarios.

Asimismo, en el Puente General Urquiza (RN 12 Km 115) se realizaron tareas de mantenimiento eléctrico, que incluyeron la limpieza y control de subestaciones, tableros, transformadores y canalizaciones de la usina.

De manera complementaria, se efectuó el mantenimiento de grupos electrógenos en la Estación de Peaje Zárate, asegurando la operatividad de los sistemas ante eventuales contingencias.

Los trabajos se realizaron con señalización preventiva y personal operativo en el lugar, procurando minimizar las afectaciones al tránsito.

Autovía del Mercosur continúa desarrollando acciones de mantenimiento y puesta en valor en todo el corredor concesionado, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la calidad del servicio.