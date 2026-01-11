Concepción del Uruguay: Violento detenido tras agredir y amenazar de muerte a su expareja

Según se confirmó a Génesis24, en la noche de ayer sábado, un hombre de 30 años fue puesto a disposición de la justicia luego de que se librara una orden de detención en su contra por un grave episodio de violencia de género ocurrido recientemente en el Barrio La Unión.

El procedimiento fue el resultado de una investigación tramitada ante la Fiscalía Auxiliar N° 3, a cargo de la Dra. Denise Caraballo, bajo la carátula de «Lesiones y Amenazas».

La denuncia fue radicada el día previo por una mujer de 44 años. Según el relato de la víctima, ella se dirigió al domicilio de su expareja con la intención de dialogar para dar por finalizada la relación de manera definitiva.

Sin embargo, en el interior de la vivienda, el sujeto habría reaccionado de forma violenta, atacándola físicamente y manifestando amenazas de muerte contra su integridad. Tras el hecho, la mujer logró retirarse y formalizar la denuncia en la Comisaría de Minoridad.

Personal de la Comisaría Segunda llevó a cabo diversas tareas de búsqueda para dar con el paradero del agresor, realizando recorridas en la zona de calles Labalta e Ituzaingó, donde reside el acusado. Finalmente, al verse cercado por la presencia policial en su domicilio, el sujeto de 30 años se presentó espontáneamente en la sede de la Comisaría Segunda alrededor de las 20:20 horas.

En cumplimiento del mandamiento judicial emitido por el Juzgado de Garantías de Feria, el hombre fue notificado de su situación legal y quedó inmediatamente aprehendido. Por disposición de la fiscalía interviniente, fue trasladado y alojado en la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera.

