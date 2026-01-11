Caseros se viste de fiesta con los Carnavales 2026

La alegría, el color y el ritmo vuelven a brillar en nuestra localidad.

El sábado 17 de enero, desde las 22:00 horas, la pasarela de desfile ubicada en calle 10 será el escenario de una nueva edición de los Carnavales de Caseros.

La Comparsa Mayita, estará presentando “Cómo te quiero mi Argentina”, y Comparsa Mi Ilusión, con su emotiva propuesta “Canciones para carnavalear”, un homenaje a María Elena Walsh que promete emocionar a toda la familia.

Información destacada:

Fechas: sábados 17, 24 y 31 de enero y 7 de febrero de 2026

Apertura del predio: 20:30 hs.

Inicio del desfile: 22:00 hs.

Entradas: Mayores $10.000 | Menores $6.000

Personas con CUD: presentar certificado al ingreso.

Mesas y sillas:

• Mesa $12.000

• Sillas adicionales por mesa $3.000

• Sillas $2.000

• Tribuna $2.000

Se puede ingresar con sillones

Servicio de cantinas

No se permite el ingreso con conservadoras ni espuma

Viví 4 noches únicas a puro ritmo, brillo y tradición. ¡Caseros te espera para celebrar el carnaval! Más info: @carnavalesdecaserosoficial

