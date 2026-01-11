Caseros se viste de fiesta con los Carnavales 2026

La alegría, el color y el ritmo vuelven a brillar en nuestra localidad.
El sábado 17 de enero, desde las 22:00 horas, la pasarela de desfile ubicada en calle 10 será el escenario de una nueva edición de los Carnavales de Caseros.
La Comparsa Mayita, estará presentando “Cómo te quiero mi Argentina”, y Comparsa Mi Ilusión, con su emotiva propuesta “Canciones para carnavalear”, un homenaje a María Elena Walsh que promete emocionar a toda la familia.
Información destacada:
Fechas: sábados 17, 24 y 31 de enero y 7 de febrero de 2026
Apertura del predio: 20:30 hs.
Inicio del desfile: 22:00 hs.
Entradas: Mayores $10.000 | Menores $6.000
Personas con CUD: presentar certificado al ingreso.
Mesas y sillas:
• Mesa $12.000
• Sillas adicionales por mesa $3.000
• Sillas $2.000
• Tribuna $2.000
Se puede ingresar con sillones
Servicio de cantinas
No se permite el ingreso con conservadoras ni espuma
Viví 4 noches únicas a puro ritmo, brillo y tradición.
¡Caseros te espera para celebrar el carnaval!
