El arroz entrerriano de esta campaña está listo a cumplir lo prometido

En la Bolsa de Cereales confirman que Entre Ríos registró una superficie destinada al cultivo de arroz para el ciclo 2025/26 de aproximadamente 59.000 hectáreas. Y ahora suman que la marcha de la campaña es aceptable.

El estado fenológico del cultivo es muy variable, predominando las etapas que van desde diferenciación de primordio hasta embuchado.

La condición general del cultivo en la provincia se distribuye de la siguiente manera:

Muy bueno: 50%

Bueno: 47%

Regular: 3%

En determinadas zonas se observa un menor desarrollo del cultivo, principalmente debido a bajas temperaturas, días nublados y abundantes precipitaciones, condiciones que redujeron la eficiencia de la fertilización nitrogenada aplicada en macollaje.

Hasta el momento no se han detectado enfermedades, aunque se están realizando aplicaciones preventivas de fungicidas en aquellos lotes donde el estado fenológico lo requiere.

En los lotes que aún se encuentran previos a la diferenciación de primordio, se está llevando a cabo la fertilización nitrogenada.

Por último, los Colaboradores reiteraron la presencia de malezas con resistencia a los controles habituales utilizados en el cultivo.