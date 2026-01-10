Concepción del Uruguay: Detuvieron a sujeto que tenía restricción judicial por reiterados hechos de violencia

Según se confirmó a Génesis24, en un operativo que demandó una mediación policial, personal de la Comisaría Primera y Motorizada efectivizaron en la tarde de ayer la detención de un hombre de 31 años en el Barrio Mosconi, sobre quien pesaba una orden de detención por reiterados hechos de violencia y desobediencia judicial.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18:30 horas en una vivienda del Sector D de dicho barrio, en cumplimiento de un mandamiento emitido por el Juzgado de Garantías, a cargo de la Dra. Alejandrina Liliana Herrero.

Al arribar la comisión policial al domicilio, el individuo se encerró en la propiedad y se negó a salir, mostrando una actitud agresiva hacia los uniformados. Ante este escenario, los efectivos iniciaron un extenso diálogo con el sujeto. Tras varios minutos de mediación, se logró que el hombre depusiera su actitud, permitiendo su detención sin necesidad de utilizar la fuerza física.

La detención se enmarca en una causa por «Amenazas y Desobediencia Judicial». Según los antecedentes del caso, el detenido cuenta con múltiples denuncias previas radicadas por su propia madre.

A pesar de existir una medida judicial de exclusión del hogar, el hombre continuaba incumpliendo la restricción y hostigando a la mujer. Se alertó sobre la peligrosidad del sujeto, quien padece problemas de adicciones y se comporta de manera violenta.

El detenido fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera, donde permanece alojado a disposición de la Fiscalía Auxiliar N° 3.

Comparte esto: Twitter

Facebook

