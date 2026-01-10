Cesó el alerta en Entre Ríos, pero prevén posibles lluvias aisladas: cuándo mejora el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informó que cesaron los alertas en Entre Ríos y se prevé una mejora progresiva del tiempo. De todas maneras, durante la mañana y hasta la tarde persiste la probabilidad de lluvias y chaparrones aislados.

Según el pronóstico, comenzará a despejarse durante la tarde y la noche de este sábado. La nubosidad irá cediendo poco a poco. Para este domingo ya no hay anuncio de lluvias e incluso subirán las temperaturas, con máximas por encima de los 30 grados.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este sábado 10 de enero

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 25 grados. Indican lluvias aisladas de mañana y tarde; de noche seguirá mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 25 grados. En estas ciudades también se anuncia posibles precipitaciones de mañana y tarde y cielo mayormente nublado de noche.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 23 grados. En estas localidades se prevén lluvias de mañana, lluvias aisladas de tarde y nublado de noche.

En Gualeguay y Victoria, por último, se pronostica una mínima de 16 grados y una máxima de 25 grados. En estas localidades se prevén probables chaparrones de mañana, lluvias aisladas de tarde y mayormente nublado de noche.