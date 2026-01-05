Excepciones de Senasa por contingencias climáticas de ganaderos

Por ello, se recuerda al sector que las oficinas del organismo en todo el territorio nacional se encuentran a disposición de los productores y transportistas, a los fines de evaluar y resolver las situaciones excepcionales vinculadas al movimiento de bovinos, bubalinos u otras especies animales.
La medida busca preservar la sanidad y el bienestar de los animales y reducir riesgos para los productores, asegurando que se cumplan con las actividades sanitarias y productivas previstas, en un tiempo diferido y con previo aviso a la oficina más cercana.
