Concepción del Uruguay: Violento intento de robo en la vía pública terminó con una mujer apuñalada

Según se confirmó a Génesis24, la Policía investiga un hecho ocurrido en la noche del jueves en la zona sur de Concepción del Uruguay, donde una mujer resultó herida durante un intento de robo mientras caminaba por la vía pública.El episodio se registró alrededor de las 22.40 en calle Doctor Clark, entre Almafuerte y Ereño. Según las primeras actuaciones, una mujer de 54 años fue abordada por un individuo que se desplazaba en una motocicleta de baja cilindrada, quien intentó sustraerle su teléfono celular.

Ante la resistencia de la víctima se produjo un forcejeo, durante el cual el agresor utilizó un elemento punzocortante, provocándole heridas antes de darse a la fuga.

La mujer fue trasladada de inmediato para recibir atención médica. De acuerdo al informe médico policial, presentaba lesiones en la zona dorsal y en uno de sus brazos. Tras ser asistida, se encuentra en buen estado de salud.

Desde que se tomó conocimiento del hecho, la Jefatura Departamental Uruguay desplegó un operativo con la intervención de distintas áreas especializadas. La investigación se realiza bajo la coordinación de la fiscal en turno, María Occhi.

Efectivos de la División Investigaciones llevan adelante el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios, mientras que personal de Judiciales y de la División Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar.

Las actuaciones continúan con el objetivo de identificar al autor del hecho y ponerlo a disposición de la justicia.

