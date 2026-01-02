Concepción del Uruguay: Violento intento de robo en la vía pública terminó con una mujer apuñalada

Ante la resistencia de la víctima se produjo un forcejeo, durante el cual el agresor utilizó un elemento punzocortante, provocándole heridas antes de darse a la fuga.

La mujer fue trasladada de inmediato para recibir atención médica. De acuerdo al informe médico policial, presentaba lesiones en la zona dorsal y en uno de sus brazos. Tras ser asistida, se encuentra en buen estado de salud.

Desde que se tomó conocimiento del hecho, la Jefatura Departamental Uruguay desplegó un operativo con la intervención de distintas áreas especializadas. La investigación se realiza bajo la coordinación de la fiscal en turno, María Occhi.

Efectivos de la División Investigaciones llevan adelante el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios, mientras que personal de Judiciales y de la División Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar.

Las actuaciones continúan con el objetivo de identificar al autor del hecho y ponerlo a disposición de la justicia.

