Tragedia en Entre Ríos: dos muertos y una mujer embarazada hospitalizada
Un siniestro vial con consecuencias fatales se registró en la Ruta Internacional 136, en la frontera con Uruguay. Murieron una mujer uruguaya y un joven padre argentino.
Una nueva tragedia vial ocurrió este viernes en la Ruta Internacional 136, que conecta Gualeguaychú y Fray Bentos. El hecho sucedió en horas de la mañana, a la altura de kilómetro 28 del lado de Entre Ríos.
Las víctimas fatales son una mujer de nacionalidad uruguaya y un hombre de nacionalidad argentina, oriundo de la ciudad de Rosario.
El hombre fallecido viajaba acompañado por su pareja, quien cursa un embarazo de varios meses y fue trasladada al hospital para su atención. También viajaba niño que afortunadamente no presentó lesiones.
Se precisó que las personas fallecidas conducían los vehículos. Al momento del hecho, según se supo, se registraba una intensa lluvia que, junto al mal estado de la ruta, complicó el manejo.
Debido al operativo de emergencia, el tránsito se encuentra totalmente cortado en la zona. En el lugar trabajan personal policial, bomberos y Gendarmería Nacional.
El estado de salud de la joven madre embarazada y su hijo de 2 años, sobrevivientes del choque fatal
Se trata de la mujer, esposa del conductor fallecido, y de su pequeño hijo, ambos internados.
Un choque frontal fatal conmueve a Uruguay y Argentina. Una mujer embarazada pelea por su vida, y su hijo de 2 años sufrió lesiones leves. Su pareja, quien conducía el vehículo, perdió la vida, al igual que la conductora del otro vehículo.
Desde el Hospital Centenario de Gualeguaychú informaron que la mujer embarazada del conductor fallecido se encuentra en el quirófano en grave estado, con pronóstico reservado. Por su parte, el hijo de ambos, de 2 años, se encuentra en la Guardia Pediátrica con lesiones leves.
