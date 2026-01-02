Tragedia en Entre Ríos: dos muertos y una mujer embarazada hospitalizada

Una nueva tragedia vial ocurrió este viernes en la Ruta Internacional 136, que conecta Gualeguaychú y Fray Bentos. El hecho sucedió en horas de la mañana, a la altura de kilómetro 28 del lado de Entre Ríos.

Las víctimas fatales son una mujer de nacionalidad uruguaya y un hombre de nacionalidad argentina, oriundo de la ciudad de Rosario.

El hombre fallecido viajaba acompañado por su pareja, quien cursa un embarazo de varios meses y fue trasladada al hospital para su atención. También viajaba niño que afortunadamente no presentó lesiones.

Se precisó que las personas fallecidas conducían los vehículos. Al momento del hecho, según se supo, se registraba una intensa lluvia que, junto al mal estado de la ruta, complicó el manejo.

Debido al operativo de emergencia, el tránsito se encuentra totalmente cortado en la zona. En el lugar trabajan personal policial, bomberos y Gendarmería Nacional.