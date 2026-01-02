Investigan si fue intencional el incendio en una vivienda de Urdinarrain

El fuego afectó por completo una habitación y provocó daños en parte del techo de la cocina, La dueña acusa a su expareja.

Bomberos Voluntarios de Urdinarrain intervinieron en un incendio registrado en horas de la madrugada de este 1° de enero en una vivienda ubicada en calle 1° de Mayo casi 12 de Octubre.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada, cuando se recibió el alerta y, a los pocos minutos, una dotación acudió al lugar para contener las llamas con las unidades Nâ° 14 y 20 del cuartel local.

Según se informó, el fuego afectó por completo una habitación y provocó daños en parte del techo de la cocina, aunque afortunadamente no se propagó hacia otros ambientes de la vivienda.

Una vez controlado el incendio, la propietaria del inmueble radicó una denuncia penal, manifestando que el siniestro habría sido intencional. A partir de ello, se dio inicio a una investigación con intervención de la Fiscalía de Gualeguaychú, confirmaron fuentes policiales a este medio.

La mujer que reside en la vivienda junto a sus hijos aseguró que la casa se encontraba sin ocupantes al momento del hecho, pero remarcó que el fuego “fue intencional”.

En su testimonio, apuntó contra su ex pareja como presunto responsable y sostuvo que habría testigos que lo habrían visto en el lugar. Además, indicó que sobre esta persona pesan al menos tres denuncias previas radicadas por ella, las cuales se encuentran en el ámbito judicial.

UrdiDigital