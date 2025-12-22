Concepción del Uruguay: Partido de fútbol barrial terminó con un apuñalado

Según se confirmó a Génesis24, un joven de 25 años se encuentra internado con pronóstico reservado luego de ser atacado con un arma blanca durante un partido de fútbol de un campeonato vecinal.

El grave incidente ocurrió la tarde de ayer domingo, alrededor de las 19:00 horas, en el predio Stella Maris. Cabe destacar que, según se informó, el evento deportivo no contaba con servicio de policía

La intervención policial se inició cuando efectivos de la Comisaría Cuarta tomaron conocimiento del ingreso de un herido de arma blanca a la guardia del Hospital J. J. Urquiza.

En el nosocomio, el padre de la víctima relató que su hijo de 25 años de edad, se encontraba disputando un encuentro para el equipo «City» contra «Luchando». En un momento dado, se desató un altercado que involucró a jugadores de ambos bandos y simpatizantes, derivando en una pelea generalizada. Fue en ese contexto de desorden que el joven fue agredido con un arma blanca.

Debido a la gravedad de las heridas, el joven quedó internado. El informe médico indica lesiones de carácter reservado, detallando una herida corto-punzante en el abdomen y cuatro heridas punzantes en el muslo derecho.

El hecho fue comunicado de inmediato a la fiscalía en turno. Personal de la División Investigaciones trabaja ahora en la recolección de testimonios y posibles registros fílmicos para identificar a los responsables de la brutal agresión.

