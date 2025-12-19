Tiempo en Entre Ríos: este viernes será el día más caluroso de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que la semana finalizará con buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos. Las temperaturas serán muy elevadas con máximas de 35°C.

Se pronostican lluvias y tormentas fundamentalmente para el sábado que podrían continuar el domingo.

Así estará el tiempo este viernes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará los 35 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 23 grados y una máxima de 35 grados. Allí también se prevé un viernes algo nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 20 grados y una máxima de 35 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día ligeramente nublado.

Ahora