Se firmaron 117 escrituras de viviendas en Concepción del Uruguay

La actividad contó con la presencia del presidente del IAPV, Manuel Schönhals; la escribana mayor de Gobierno, Sandra Taborda; los vocales del organismo Luis Uriona y Aníbal Steren; el diputado provincial Silvio Gallay; el jefe de Gabinete del municipio local, Ezequiel Valdunciel, junto al secretario de Gobierno, Oscar Noir; la concejal Karina Percara; y el director de la regional Centro Este del IAPV, Gabriel Bochatay, entre otras autoridades.

En ese marco, el presidente del organismo, Manuel Schönhals, destacó que «la escritura es mucho más que un papel: es la tranquilidad de saber que la vivienda que habitan les pertenece, es seguridad jurídica y la posibilidad de proyectar un futuro con mayor estabilidad para cada familia».

Asimismo, remarcó la decisión del Gobierno provincial de continuar impulsando políticas habitacionales integrales y sostuvo que «se trabaja de manera articulada con la Escribanía Mayor de Gobierno y los gobiernos locales para garantizar el derecho a la vivienda y avanzar en la regularización dominial en toda la provincia. Es prioridad del gobernador Rogelio Frigerio y todo su equipo de trabajo contribuir a la tranquilidad que significa para estas familias tener la propiedad de su casa».

Por último, Schönhals afirmó que «continuaremos regularizando la situación dominial de miles de familias entrerrianas hasta el último día de la gestión para garantizar derechos», explicó el directivo, quien asimismo resaltó la articulación que lleva adelante el IAPV con el Colegio de Agrimensores y el Colegio de Ingenieros Civiles para realizar las mensuras, y con el Colegio de Escribanos y la Escribanía Mayor de Gobierno para las escrituras, «que rinde sus frutos y los entrerrianos empiezan a tener la tranquilidad de lo propio», aseguró.