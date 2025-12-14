Concepción del Uruguay: Violento robo a una joven comerciante en horas de la madrugada

Según se confirmó a Génesis24, personal de Comisaría Tercera intervino esta madrugada en un robo calificado en un comercio.

El hecho ocurrió aproximadamente a la 01:15 horas, cuando un hombre ingresó al kiosco ubicado en Bvard. 12 de Octubre al 1900 con intenciones de robo.

La damnificada, una joven de 19 años, relató al personal policial que el autor, intentó reducirla.

Se produjo un forcejeo entre ambos, el delincuente aprovechó la situación para apoderarse de una suma de dinero en efectivo, para luego darse a la fuga rápidamente.

La Justicia y la Policía se encuentran trabajando para esclarecer el hecho y dar con el paradero del delincuente.

