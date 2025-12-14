Exitosa primera jornada de la “Expo Caseros” 2025

Con un excelente marco de público dio inicio este sábado la Expo Caseros 2025, con una destacada exposición de empresas del sector agroindustrial, automotriz, educativo, gastronómico, emprendedor y artesanal.

La apertura estuvo a cargo del Intendente, Oscar Francou, acompañado de su equipo de trabajo, y de la Directora de Desarrollo Emprendedor de la provincia, Evelyn Viganoni.

Hubo shows artísticos a cargo de Effect Domino, Lautaro Turano, Eme Cumbia, La Don César, y un gran cierre con Grupo Capelina.

El público disfrutó de una excelente noche que contó con el Paseo Emprendedor con más de 150 expositores que llegaron desde distintos puntos de la provincia y exposición de empresas de la región. Además, un patio gastronómico con diversas alternativas de comidas y bebidas.

Este domingo 14, con entrada libre y gratuita, se vive la segunda y última jornada de la Expo Caseros 2025, con Feria de Emprendedores por la mañana. Por su parte, por la tarde la actividad continuará desde las 17:00 horas con la Exposición de la Industria Agrícola; Stands Comerciales y educativos; Emprendimientos y Artesanos; Patio de Comidas; y las siguientes presentaciones artísticas:

DOMINGO 14/12/2025

• 17:00 hs: Apertura de la Expo – Paseo de Emprendedores.

• 19:00 hs: “Grupo Itay”

• 19:30 hs: “Costeros del Gualeguay”

• 20:00 hs: “Dúo Caminos”

• 21:00 hs: Reinaldo Latour y “Coro Estable de Caseros”

• 21:30 hs: “La sin nombre band”

Artesanos y emprendedores se capacitaron en “Emprendedurismo feriante”

La Expo Caseros 2025 dio inicio con la Capacitación “Emprendedurismo Feriante”, organizada por la Dirección de Desarrollo Emprendedor de la Provincia y llevada adelante por Roberto Xavier Zubizarreta.

Artesanos y emprendedores que son parte del Paseo Emprendedor de la Expo Caseros 2025 se capacitaron en esta temática que les brindó herramientas para potenciar sus productos y emprendimientos.

