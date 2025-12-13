Una mujer fue herida cuando un revólver cayó de un ropero y se disparó

El hecho ocurrió en la localidad entrerriana de María Grande, cuando una mujer limpiaba una habitación y un revólver cayó desde un ropero y se disparó de manera accidental. Tras recibir un impacto de bala en una pierna, fue trasladada de urgencia al hospital local y luego derivada a Paraná.
Una mujer resultó con una lesión grave en la pierna derecha tras recibir un disparo de arma de fuego en un hecho ocurrido durante la madrugada de este sábado en la localidad de Marina Grande.
Según se informó, la mujer ingresó al hospital local con una herida provocada por el impacto de un proyectil. Ante esta situación, efectivos policiales se hicieron presentes y tomaron declaración a un familiar directo de la lesionada, quien brindó detalles sobre lo sucedido.
De acuerdo al testimonio recabado, la mujer se encontraba limpiando la habitación de un familiar recientemente fallecido cuando un arma de fuego que estaba guardada en el interior de un ropero cayó al suelo. En ese momento, el arma se disparó de manera accidental y el proyectil impactó en una de sus piernas.
Tras el disparo, el esposo de la mujer la trasladó de inmediato al hospital local, donde recibió las primeras atenciones. Debido a la gravedad de la lesión, los profesionales de la salud resolvieron su derivación al Hospital San Martín para una evaluación y tratamiento de mayor complejidad.
Las autoridades indicaron que la herida fue considerada de carácter grave, motivo por el cual se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención a la Justicia.
Secuestro del arma y medidas judiciales
En el lugar del incidente, el personal policial localizó el arma involucrada en el hecho. Se trató de un revólver marca Smith & Wesson, calibre .32, que fue secuestrado por disposición del fiscal de turno. Elonce