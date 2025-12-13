Un joven atacó a su pareja dentro de un comercio por celos

Ocurrió en Urdinarrain este viernes por la noche. La tomó del cuello, le rompió su indumentaria y la empujó frente al resto de los clientes.

Anoche a las 21:15, personal policial se constituyó en un local comercial ubicado sobre calle Carabelli, a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre un incidente de pareja.

En el lugar, se entrevistó a una mujer de 28 años, quien manifestó que se presentó su pareja, un joven de 23 años, con quien comenzó a discutir por motivos de celos.

Según el relato de la damnificada, durante la discusión el agresor la tomó del cuello, la empujó y le rompió la remera. Asimismo, indicó que ya había realizado una denuncia previa el año pasado por hechos de violencia por parte del mismo individuo.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Género en turno, dispuso la aprehensión del violento y su traslado a la Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Justicia. R2820