Caseros: Se realizó el acto de colación de los talleres de formación profesional

Este jueves 11 de diciembre se llevó adelante el Acto de Colación de los Talleres de Formación Profesional y Capacitación Laboral que llevó adelante la Coordinación Departamental de Jóvenes y Adultos a lo largo de este 2025 en Caseros.

En la ceremonia hubo palabras alusivas a cargo del Intendente, Oscar Francou, estuvieron presentes referentes de la Coordinación de Jóvenes y Adultos, y los capacitadores de los Talleres locales Pablo Bassini, Jorge Ortman y Jorge Müller.

Los estudiantes egresados recibieron las certificaciones de los Talleres de Albañil en construcciones tradicionales, Carpintería y Soldador Básico, acompañados por familiares y amigos.

Felicitamos a cada uno de los graduados por haberse capacitado, deseándoles que esto sea un paso más para seguir creciendo y para alcanzar sus objetivos y mejorar su futuro.

Comparte esto: Twitter

Facebook

