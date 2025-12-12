Violento asalto a matrimonio de Caseros: Se resuelve la situación del único detenido

Este viernes, la Justicia de Concepción del Uruguay, resolverá sobre la situación procesal del hasta ahora, único detenido por el violento asalto a un matrimonio de la ciudad de Caseros.

En horas de la madrugada del pasado martes, un matrimonio dueño de una distribuidora de lácteos de ruta Provincial 39 (Caseros), fue sorprendido por tres delincuentes encapuchados que ingresaron por una ventana de la casa y los redujeron, para luego agredir al hombre exigiéndole dinero, robándose así dos billeteras y un teléfono celular, dándose a la fuga en dos motovehículos.

El hecho llevó a la detención de uno de los sospechosos, lo que se logró luego de una serie de diligencias y constataciones de cámaras de seguridad.

La Policía llevó adelante un allanamiento donde detuvo a un hombre de 32 años de apellido Maidana, siendo uno de los presuntos autores del hecho, quien presentaba una lesión, que coincide con las imágenes fílmicas donde se observa a uno de los asaltante rengueando.

En el procedimiento se secuestró del teléfono celular Samsung Galaxy 03 perteneciente a la víctima, vestimentas, una motocicleta 110 cc, un casco y tres panes de marihuana.

Maidana quedó alojado en Comisaría Primera, designándose como defensor al doctor Sebastián Arrechea (defensor oficial), tras lo cual se lo imputó de los delitos de “Robo calificado con arma de fuego, cuya actitud para el disparo no pudo ser acreditada. Privación ilegítima de la libertad agravada y tenencia de estupefacientes”.

En esta situación, se definirá en audiencia solicitada por la fiscal interviniente, doctora María José Labalta, si se dispone la prisión preventiva y por cuanto tiempo.

Crédito: 03442