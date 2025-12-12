Tiempo inestable en Entre Ríos: anuncian un viernes gris con máximas de 32°

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con cielo mayormente cubierto e inestabilidades en la provincia de Entre Ríos. En esa línea, después de las lluvias de este jueves, se anuncian tormentas para la madrugada.

Las temperaturas seguirán aumentando durante este viernes y sábado. En tanto, para el domingo se prevén nuevas inestabilidades que podrían provocar una suave disminución de los valores térmicos.

Así estará el tiempo este viernes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 32 grados. En la capital y alrededores se esperan tormentas durante la madrugada y cielo parcialemente nublado el resto de la jornada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 20 grados y una máxima de 30 grados. Allí se prevé una mañana mayormente nublada mejorando por la tarde.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 20 grados y una máxima de 32 grados. En estas localidades se espera un viernes con cielo parcialmente nublado. (Ahora)