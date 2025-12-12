Senado sancionó modificaciones de obligatoriedad en el Régimen OSER

De forma unánime, los legisladores acompañaron un cambio sobre el articulo 19 que indica que los agentes que ya cuentan con un régimen de salud municipal no estar obligados a afiliarse a la Obra Social de la Provincia.

En una nueva sesión de la Cámara de Senadores, el cuerpo sancionó el proyecto de ley por el que se modifica el artículo 19 de la Ley Nº 11.202, de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

El mismo ya contaba con media sanción de Diputados, y tiene como propósito de incorporar una disposición que contemple la situación de las Mutuales, Obras Sociales o Direcciones de Servicios Sociales de Municipalidades o Comunas preexistentes al régimen del entonces IOSPER y actualmente alcanzadas por la OSER. El proyecto tuvo el acompañamiento de todos los bloques.

El texto propuesto establece que quedarían exceptuados del régimen de la OSER «aquellas personas que revistan la calidad de afiliados a Mutuales, Obras Sociales o Direcciones de Servicios Sociales de Municipalidades o Comunas preexistentes.»

Al ser aprobado, este cambio permitirá a los agentes que ya cuentan con un régimen de salud municipal no estar obligados a afiliarse a la OSER, un punto que generaría una reorganización en las coberturas sociales de miles de trabajadores en la provincia (APF)