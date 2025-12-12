La Cámara de Senadores sancionó por unanimidad el Presupuesto 2026

Los senadores dieron tratamiento al proyecto de ley por el que se establece el Presupuesto General de la Administración para el Eeercicio 2026, el cual fue aprobado en general por unanimidad, y la votación en particular con disidencias.

El senador Gustavo Vergara (JxER-Diamante) fundamentó la postura a favor del proyecto por parte de su bloque y solicitó el acompañamiento del cuerpo. Al respecto, explicó que a partir de la ley de Responsabilidad Fiscal existen pautas generales que condicionan la ejecución del presupuesto provincial, y que además, se contempla el contexto económico nacional que se encuentra con “acentuada estabilidad en los índices macroeconómicos”. Seguidamente, se refirió a la situación actual del gasto provincial e indicó que el 84% se destina a pago de haberes de personal, jubilaciones, pensiones, y coparticipación a municipios: “Generar un programa propio, necesario de obra pública, infraestructura a nivel escolar y a nivel hospitalario, resulta demasiado difícil”. A pesar de ello, resaltó que el 19,4% del presupuesto se destina a educación, y el 12,3% al servicio de salud pública provincial. “Esto marca una impronta de nuestra gestión de consolidar estos grandes servicios, sobre todo en situaciones de crisis”, afirmó. Respecto a otros gastos del presupuesto, destacó que la legislatura entrerriana “es una de las más económicas a nivel nacional” y que para el año 2026 “es el gasto que menos aumenta en las previsiones presupuestarias”.

Por otro lado, el legislador expresó que “el presupuesto contiene una inversión del 9% aproximadamente para Bienes de Capital”, y que los recursos estimados para el próximo año “están previstos en función de un incremento de 16,9%”. Y detalló: “el presupuesto 2026 tiene una expectativa de ingreso que se apoya en un 73% en recursos tributarios, 54% son de origen nacional, y el 19% restante corresponde a tributos de la provincia”. Respecto a “la deuda pública” explicó que “el panorama macroeconómico va a permitir, por un lado, ampliar los plazos de pago de las amortizaciones del crédito internacional que se tomó el año 2017 que luego entró en situación de incumplimiento en 2021, y se refinanció la mayoría de los vencimientos en nuestra gestión”. Además, remarcó la importancia de que la provincia pueda “acceder a fondos frescos”. “Este proyecto de crecimiento requiere que las obras de infraestructura estén lo antes posible”, expresó. Además, el legislador adelantó que el próximo año se deberá debatir sobre la Caja de Jubilaciones que se encuentra generando déficit.

“Se está dando un marco general para que el año que viene nuestra provincia tenga un despegue y se empiecen a ver los frutos, luego de dos años de muchísimos esfuerzos y sacrificio. La gente no ha perdido la expectativa de que un gobierno presente le empiece a dar soluciones a los problemas de mucho tiempo”, concluyó Vergara.

Superávit dibujado

Por su parte, al pedir la palabra el senador Víctor Sanzberro (PJ-Victoria) también se refirió al proyecto de ley. El legislador analizó los datos y cuestionó los lineamientos que computa la norma. Mencionó los índices de inflación y el IPC, y el precio del dólar. “Son datos de la realidad, no entro a analizar si su justificación es legal o no”, dijo al inicio de su discurso. Luego, cuestión la política pública que lleva adelante el gobierno nacional de “desfinanciar a las provincias” y dio destalles de los recursos tributarios. En otro tramo de su alocución, el legislador contó: “Me dijeron que no le podemos modificar una coma a este proyecto de Presupuesto. Yo tengo que decir que este superávit está dibujado, que la deuda está pedida, que la licuación está escrita, está escrito en los números. Yo entiendo que los márgenes son acotados, entiendo que el gobierno nacional aprieta. Yo a todo esto lo entiendo. Ahora, también sé que la política tiene que elegir rumbo. Para eso hacemos política”, aseveró Sanzberro quien adelantó su voto afirmativo aclarando: “Vamos a votar en general por pragmatismo, pero en particular, voy a hacer algunas consideraciones”.

Finalmente, durante las consideraciones en particular, el senador Sanzberro fundamentó su negativa y cuestionamiento al artículo 6º (operaciones de crédito público); 13º (transferencias compensatorias de créditos) y el artículo 26º (prórroga la vigencia de artículos de la Ley N°11.193).

Otros proyectos sancionados

El cuerpo sancionó además el proyecto de ley por el que se modifica el artículo 19 de la Ley Nº 11.202, de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). El mismo ya contaba con media sanción de Diputados, y tiene como propósito de incorporar una disposición que contemple la situación de las Mutuales, Obras Sociales o Direcciones de Servicios Sociales de Municipalidades o Comunas preexistentes al régimen del entonces IOSPER y actualmente alcanzadas por la OSER. El proyecto tuvo el acompañamiento de todos los bloques.

Por otro lado, se sancionó el proyecto por el cual se declara el día 17 de septiembre de cada año como «Día Provincial de la Seguridad del Paciente en la provincia de Entre Ríos» (expediente Nº 27.867); el proyecto que declara el día 7 de septiembre de cada año como «Día Provincial de Concientización de la Enfermedad de Distrofia Muscular de Duchenne y de Becker» (expediente Nº 27.550); y el proyecto de ley por el que se declara el día 26 de marzo de cada año como el «Día de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino» (expediente N° 27.445).

También se trató el proyecto de ley por el que se declara Monumento Natural a la Palmera Yatay (Butia Yatay) conforme la ley Nº 10.479 de Sistema Provincial de Áreas Protegidas (expediente Nº 26.641), y el proyecto por el que se declara Área Natural Protegida, en la modalidad Reserva de Usos Múltiples, al establecimiento “Les Amis” (expediente N.º 28.275), los cuales tuvieron la fundamentación de la senadora Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) y el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos).

Finalmente, el cuerpo aprobó el proyecto de ley de por el que se condona la deuda por Impuesto Inmobiliario Provincial de los inmuebles que fueran donados por titulares registrales de carácter privado a municipios o comunas de Entre Ríos (expediente N° 27.870).

Proyectos Aprobados

Los senadores aprobaron además el proyecto de ley por el que se modifica la Ley Nº 9.892 – Régimen Jurídico de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria (expediente N° 15.562) y contó palabras del senador Rubén Méndez (Islas – Juntos por Entre Ríos) en apoyo a la iniciativa. El mismo fue girado a la Cámara de Diputados.

También se aprobaron y se tratarán en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que autoriza al Gobierno de Entre Ríos a aceptar la donación de un inmueble formulada por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), que estará destinado al funcionamiento exclusivo de la División Técnica dependiente de la Dirección de Odontología del Ministerio de Salud (Expediente N.º 15.485); y el proyecto de ley de autoría del senador Méndez y los senadores Cavagna, Cozzi, Dal Molín, Otaegui, Benedetti, y Favre, por el que la Provincia de Entre Ríos adhiere en todos sus términos a la Ley Nacional N° 27.491, que establece la política pública de vacunación como una estrategia sanitaria de interés nacional.

Asimismo fueron aprobados dos proyectos de resolución, entre ellos el proyecto que dispone el retiro у devolución del expediente N° 15.164 HCS, “por el cual se propicia la implementación de un nuevo sistema de Residencias Médicas en la Provincia de Entre Ríos” (expediente N° 15.164), y el proyecto de resolución que dispone el retiro у devolución del expediente N° 15.167 HCS, “por el cual se propician una serie de reformas al régimen jurídico de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria (Ley N° 9.892)”.

Prensa Cámara de Senadores