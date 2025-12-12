Dpto. Colón: Tras allanamiento, detuvieron a mujer sindicada como autora de provocar daños a bienes de su expareja

En la tarde de éste jueves tuvo lugar un allanamiento en una vivienda de calle Estrada al 1200, de Villa Elisa, vinculado a un hecho de incendio ocurrido el pasado 8 de diciembre alrededor de las 21:00 hs en un tinglado ubicado en Bvard. Guex al 2700, causando la destrucción total de una camioneta y daños en otros vehículos y maquinarias.

El informe del perito de incendios de la policía Científica de Uruguay indicó que el mismo sería hipotéticamente intencional. Eso sumado al análisis de cámaras de seguridad, y otros indicios, llevaron a sindicar como sospechosa del hecho a la ex pareja de la víctima.

En el allanamiento se secuestraron prendas y calzados que serían los utilizados en el hecho. Estuvo presente personal de Comisaría Villa Elisa, Criminalística y el Fiscal de la causa, Dr. Alejandro Perroud, quien había solicitado la detención de la femenina (Graciela Segovia, de 43 años).

La hipótesis de la Fiscalía, a cargo del doctor Alejandro Perroud, es que habría cometido el hecho con su hijo menor en brazos, creando un peligro para la vida de éste ya que en el lugar había tachos de gasoil, y otras sustancias altamente inflamables.

Este viernes será indagada por el delito de Incendio agravado. (03442)