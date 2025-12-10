Detalle del nuevo radar en ingreso a San Justo y en todo Entre Ríos

Se termina el fin de semana largo y las rutas se cargan. Si pasás por Aldea San Antonio o los accesos a Gualeguaychú, levantá el pie del acelerador: te marcamos los puntos exactos donde están controlando hoy.

Este lunes 8 de diciembre marca el final del fin de semana largo y el tránsito en las rutas entrerrianas empieza a intensificarse. La ansiedad por llegar a casa suele jugar malas pasadas, y las «multas de regreso» son las más dolorosas para el bolsillo.

Si circulás por nuestro departamento, hay tres puntos críticos confirmados en el mapa de calor de radares 2025 que no podés ignorar.

📍 El «Triángulo» de control en el Depto. Gualeguaychú

Aldea San Antonio (Ruta Provincial 20 – Km 30): Mucha atención aquí. Es un paso obligado para muchos que conectan el interior del departamento. El radar está vigilando el paso urbano. 🛑 Máxima estricta: 60 km/h. Gualeguaychú Accesos (Ruta Provincial 16 – Km 71,8): En la zona de influencia de la ciudad, sobre la provincial. Es un tramo donde uno suele confiarse. 🛑 Máxima permitida: 80 km/h. Autovía Artigas (Ruta Nacional 14 – Km 60,3): El clásico de la ruta del Mercosur. Si volvés hacia Buenos Aires, este radar está activo cerca del acceso a Gualeguaychú. 🛑 Máxima: 120 km/h.

El resto de la Ruta 14: No te relajes Si venís bajando desde el norte (Federación/Concordia), recordá que la Autovía tiene «ojos» en:

Concordia: Km 260.

Km 260. Colón/Uruguay: Km 150 y mucha atención al Km 126 donde la máxima baja a 100 km/h.

Km 150 y mucha atención al Km 126 donde la máxima baja a 100 km/h. Ceibas: Km 1 (casi en la salida de la provincia).

Recomendación: La diferencia en tiempo entre ir a 130 y 110 es mínima, pero la diferencia en dinero es enorme. Paciencia en el regreso.

Todos los radares

🔴 ZONA ROJA: Radares Homologados y Funcionando (RN 14 y 174)

Son los más peligrosos para el bolsillo. La mayoría son fijos y están señalizados, pero un descuido cuesta caro.

📍 Ruta Nacional 14 (Autovía Artigas)

Km 333,2 – Chajarí (Máx. 120 km/h)

– Chajarí (Máx. 120 km/h) Km 328,2 – Chajarí (Máx. 120 km/h)

– Chajarí (Máx. 120 km/h) Km 261 – Concordia (Máx. 120 km/h)

– Concordia (Máx. 120 km/h) Km 260,6 – Concordia (Máx. 120 km/h)

– Concordia (Máx. 120 km/h) Km 150,4 – Colón (Máx. 120 km/h)

– Colón (Máx. 120 km/h) Km 126,6 – Concepción del Uruguay ( OJO: Máx. 100 km/h )

– Concepción del Uruguay ( ) Km 117,5 – Concepción del Uruguay ( Atención: Máx. 80 km/h )

– Concepción del Uruguay ( ) Km 60,3 – Gualeguaychú (Máx. 120 km/h)

– Gualeguaychú (Máx. 120 km/h) Km 1,05 – Ceibas (Máx. 120 km/h)

📍 Ruta Nacional 174 (Puente Rosario – Victoria)

Km 57,20 (Máx. 80 km/h)

(Máx. 80 km/h) Km 20 (Máx. 80 km/h)

(Máx. 80 km/h) Km 9 (Máx. 80 km/h)

🟡 ZONA AMARILLA: Nuevos puntos y Rutas Provinciales (En proceso/Móviles)

Estos puntos figuran en los reportes más recientes. En muchos casos corresponden a operativos móviles frecuentes o radares provinciales en zonas urbanizadas. La recomendación es respetar la máxima estrictamente.

📍 Ruta Nacional 18 (Centro de la provincia)

Km 18 – Sauce Montrull (80 km/h)

– Sauce Montrull (80 km/h) Km 126,5 – Estación Raíces (60 km/h)

– Estación Raíces (60 km/h) Km 188,2 – Jubileo (60 km/h)

– Jubileo (60 km/h) Km 188,5 – Jubileo (60 km/h)

– Jubileo (60 km/h) Km 220,1 – Gral. Campos (80 km/h)

– Gral. Campos (80 km/h) Km 220,8 – Gral. Campos (80 km/h)

📍 Ruta Provincial 11

Km 10,1 – Oro Verde (60 km/h)

– Oro Verde (60 km/h) Km 24,1 – Aldea Spatzenkutter (80 km/h)

– Aldea Spatzenkutter (80 km/h) Km 70,6 – Molino Doll (60 km/h)

– Molino Doll (60 km/h) Km 144,1 – Rincón de Nogoyá (60 km/h)

📍 Otras Rutas Provinciales

RP 26: Km 12,7 (Antelo) y Km 27,1 (Febre) – Máx. 60 km/h.

Km 12,7 (Antelo) y Km 27,1 (Febre) – Máx. 60 km/h. RP 16: Km 71,8 (Gualeguaychú) – Máx. 80 km/h.

Km 71,8 (Gualeguaychú) – Máx. 80 km/h. RP 39: Km 34,5 (San Justo) – Máx. 60 km/h.

Km 34,5 (San Justo) – Máx. 60 km/h. RP 20: Km 30 (Aldea San Antonio) – Máx. 60 km/h.

