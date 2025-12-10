Cooperativa de Servicios Públicos “Ruta J”: Corte programado del servicio eléctrico
La Cooperativa de Servicios Públicos “Ruta J” limitada comunica a sus usuarios de las colonias: Santa María, San Justo, Ruta J, Sesteada, Los Ceibos y Colonia Elía, y planta urbana Caseros desde calle 18 al sur, que el día viernes 11 de diciembre, si las condiciones climáticas lo permiten, se realizará un corte del servicio eléctrico desde las 7:30 a las 8:30 hs para realizar tareas de mantenimiento.
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))