Cooperativa de Servicios Públicos “Ruta J”: Corte programado del servicio eléctrico

La Cooperativa de Servicios Públicos “Ruta J” limitada comunica a sus usuarios de las colonias: Santa María, San Justo, Ruta J, Sesteada, Los Ceibos y Colonia Elía, y planta urbana Caseros desde calle 18 al sur, que el día viernes 11 de diciembre, si las condiciones climáticas lo permiten, se realizará un corte del servicio eléctrico desde las 7:30 a las 8:30 hs para realizar tareas de mantenimiento.

Comparte esto: Twitter

Facebook

