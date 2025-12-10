Frustraron el contrabando de un cargamento de cigarrillos y vestimentas valuado en $22 millones

Secuestraron en Concordia un cargamento millonario de cigarrillos y vestimentas que pretendía ser cruzado a la República Oriental del Uruguay. Detuvieron a un sospechoso y un segundo logró darse a la fuga.
Secuestraron en Concordia un cargamento millonario de cigarrillos y vestimentas que pretendía ser cruzado a la República Oriental del Uruguay. El procedimiento se concretó durante la noche del martes en el área ribereña conocida como «El Arenal», donde los efectivos de Prefectura de Concordia que realizaban un importante operativo detectaron movimientos sospechosos.
Según se indicó, constataron a individuos manipulando bultos entre una camioneta Ford F-100 y un bote a motor, con claras intenciones de cruzar la mercadería de forma ilegal hacia Uruguay.
Al percatar la presencia de la autoridad y recibir la orden de alto, uno de los involucrados se dio a la fuga rápidamente en la embarcación. No obstante, el personal logró la aprehensión del restante implicado, que quedó a disposición de la Justicia Federal.
Por disposición del Juzgado Federal de Concordia, se procedió a la apertura de los 12 bultos y al secuestro de la totalidad de los elementos, en infracción a la Ley N° 22.415 (Código Aduanero).
El material incautado incluye:
-499 cartones de cigarrillos de marca GIFT.
-193 prendas de vestir de diferentes tipos.
-una camioneta FORD F-100 utilizada para el ilícito.
-un teléfono celular.
El valor total de aforo de la mercadería asciende a la suma de 22 millones de pesos.
La Prefectura Naval Argentina continúa intensificando los controles en el corredor fluvial para combatir los delitos de contrabando, reafirmando su rol como policía auxiliar aduanera y migratoria, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Elonce