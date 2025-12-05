Elecciones 2025: Confirman las fechas de pago para autoridades de mesa

La Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos informa que las autoridades de mesa que se desempeñaron en las Elecciones Legislativas Nacionales del 26 de octubre, percibirán sus correspondientes viáticos entre los días 10 y 16 de diciembre.

El pago se realizará, tanto de manera presencial, en las sucursales del Correo Argentino, como a través de medios electrónicos para quienes hayan optado por esta modalidad.

El cronograma de pago se realizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), conforme el siguiente detalle:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Cabe recordar que quienes se desempeñaron como autoridades de mesa cobrarán un viático de $40.000, con un adicional de $40.000 para quienes realizaron la capacitación oficial en cualquiera de sus modalidades.

Comparte esto: Twitter

Facebook

