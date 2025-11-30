Concepción del Uruguay: Vecino encontró una bicicleta abandonada y la entregó a la Policía

Según se confirmó a Génesis24, personal del Comando Radioeléctrico secuestró esta tarde una bicicleta de alta gama que había sido hallada por un vecino, quien la entregó de manera voluntaria a las autoridades para su correcta restitución.

El procedimiento se originó a raíz del llamado de un ciudadano. El vecino manifestó que, aproximadamente hace una semana, había encontrado la bicicleta oculta bajo un árbol y pastizales en la zona. Al desconocer su procedencia, la puso a resguardo en su domicilio.

El rodado secuestrado es una bicicleta marca Raleigh, rodado 29, de color negro con letras grises.

Informada de la situación, la Fiscal Auxiliar en turno dispuso el secuestro del rodado por estar en averiguación de su real procedencia y propiedad.

La bicicleta quedó a disposición de la Justicia a la espera de que se presente su legítimo dueño.

Comparte esto: Twitter

Facebook

