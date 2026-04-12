Concepción del Uruguay: Falleció Mario Federico Ifran (Q.E.P.D.)

La Jefatura de Policía Departamental Uruguay participa con profundo pesar el fallecimiento del Sargento de Policía MARIO FEDERICO IFRAN, quien prestara servicios con dedicación y profesionalismo en la División Investigaciones e Inteligencia Criminal.

El Comando Superior, sus compañeros de división y el personal de esta Departamental, acompañan a su familia en este momento de inmenso dolor, elevando una oración por el eterno descanso de un funcionario que honró el uniforme con compromiso y vocación. Su partida deja un vacío profundo en las filas de nuestra institución y en el corazón de quienes compartieron el servicio diario junto a él.

Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 12 de abril de 2026.

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