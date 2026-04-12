Colón: Hallan el cadáver de un hombre en el interior de una pared de una obra en construcción

Un hecho espeluznante se produjo este domingo por la mañana en Colón, cuando se halló el cuerpo de un hombre sin vida en el interior de una pared de una obra en construcción en la zona de la Costanera Quiroz y calle Moreno.

No hay información oficial en relación al caso, pero trascendió que el cuerpo, sería de un sujeto de nacionalidad paraguaya, desaparecido hace casi 15 días y estaba oculto en una pared, donde se observaba sangre en el entorno, razón por la cual se estaba trabajando en la demolición de la misma para sacar el cadáver.

En el lugar estaba trabajando En el lugar estaba trabajando personal policial de la Departamental Colón, Bomberos Voluntarios y la fiscal de esa ciudad, doctora Noela Batto, junto al fiscal Alejandro Perroud.

Según señalaran extraoficialmente, la Justicia tendría elementos que permitirian saber quien es el asesino, por lo que no se descartan medidas directas para su detención, tratándose de un hombre oriundo de Buenos Aires.

Crédito: 03442

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