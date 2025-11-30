Concepción del Uruguay: Allanamiento por hurto con secuestro de elementos. Una mujer quedó supeditada a la causa

Según se confirmó a Génesis24, la Sección Asuntos Judiciales de la Jefatura Departamental Uruguay efectuó un allanamiento que arrojó resultado positivo con el secuestro de prendas de vestir relacionadas con una causa por hurto.

El procedimiento se llevó a cabo en la tarde de hoy, en cumplimiento del Mandamiento emitido por el Juzgado de Garantías N° 1 y tramitado por la Fiscalía N° 1, a cargo de la Dra. María G. Occhi.

La investigación se inició el día 29 de noviembre, a raíz de una denuncia la cual informaba que del interior de una camioneta Peugeot Partner Furgón, desconocidos sustrajeron varios elementos, incluyendo su billetera con tarjetas.

Posteriormente, se constató que las tarjetas robadas fueron utilizadas para efectuar compras en diversos locales comerciales.

A partir de las tareas de campo y el análisis de registros fílmicos, la policía logró dilucidar rápidamente la presunta autoría de una mujer en el hecho solicitando la medida judicial.

El allanamiento se realizó en la vivienda habitada por una ciudadana de 34 años, quien fue notificada del procedimiento. La requisa arrojó el secuestro de vestimentas, que se presume fue utilizada durante el ilícito o adquirida con las tarjetas robadas.

En el operativo colaboró personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, Comando Radioeléctrico y Policía Científica. Tras la diligencia, la ciudadana fue trasladada a la Sección Antecedentes Personales para su correcta identificación y, posteriormente, recuperó su libertad, quedando supeditada a la causa.

